أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر.. 3 جنيهات للطماطم

كشفت محافظة الجيزة عبر منشور على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أسعار الجملة للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر.

أسعار الخضراوات بسوق الجملة 6 أكتوبر اليوم

وأعلنت محافظة الجيزة أن أسعار الخضراوات والفاكهة جاءت كالتالي:

- أسعار الجملة للقلقاس تراوحت بين جنيهين و3.50 جنيه.

- أسعار الجملة للبصل تراوحت بين جنيه و2.50 جنيه.

- أسعار الجملة للطماطم تراوحت بين 3 و5 جنيهات للكيلو.

- أسعار الجملة للبطاطس تراوحت بين 4 و5.50 جنيه.

- أسعار الجملة للكوسة تراوحت بين 4 و6 جنيهات للكيلو.

- أسعار الجملة للفلفل الرومي تراوحت بين 1.5 و3.5 جنيه للكيلو.

- أسعار الجملة للخيار البلدي تراوحت بين 3 و5 جنيهات للكيلو.

- أسعار الجملة للباذنجان الرومي تراوحت بين 1 و3 جنيهات للكيلو.

- أسعار الجملة للفاصوليا تراوحت بين 20 و22 جنيهًا للكيلو.

- أسعار الجملة للبامية تراوحت بين 15 و17 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة بسوق الجملة 6 أكتوبر اليوم

كما أعلنت محافظة الجيزة عن أسعار الفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر كالتالي:

- أسعار الجملة للموز البلدي والصعيدي تراوحت بين 8 و10 جنيهات.

- أسعار الجملة للمانجو «تيمور» تراوحت بين 10 و12 جنيهًا للكيلو.

- أسعار الجملة للكمثرى تراوحت بين 5 و7 جنيهات.

- أسعار الجملة للتفاح المصري «ثلاجات» تراوحت بين 8 و10 جنيهات.