أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر.. 3 جنيهات للطماطم
كتب:
سلامة عامر
05:43 م | الإثنين 22 أغسطس 2022
جولة محافظ الجيزة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر
كشفت محافظة الجيزة عبر منشور على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أسعار الجملة للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر.
أسعار الخضراوات بسوق الجملة 6 أكتوبر اليوم
وأعلنت محافظة الجيزة أن أسعار الخضراوات والفاكهة جاءت كالتالي:
- أسعار الجملة للقلقاس تراوحت بين جنيهين و3.50 جنيه.
- أسعار الجملة للبصل تراوحت بين جنيه و2.50 جنيه.
- أسعار الجملة للطماطم تراوحت بين 3 و5 جنيهات للكيلو.
- أسعار الجملة للبطاطس تراوحت بين 4 و5.50 جنيه.
- أسعار الجملة للكوسة تراوحت بين 4 و6 جنيهات للكيلو.
- أسعار الجملة للفلفل الرومي تراوحت بين 1.5 و3.5 جنيه للكيلو.
- أسعار الجملة للخيار البلدي تراوحت بين 3 و5 جنيهات للكيلو.
- أسعار الجملة للباذنجان الرومي تراوحت بين 1 و3 جنيهات للكيلو.
- أسعار الجملة للفاصوليا تراوحت بين 20 و22 جنيهًا للكيلو.
- أسعار الجملة للبامية تراوحت بين 15 و17 جنيهًا للكيلو.
أسعار الفاكهة بسوق الجملة 6 أكتوبر اليوم
كما أعلنت محافظة الجيزة عن أسعار الفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر كالتالي:
- أسعار الجملة للموز البلدي والصعيدي تراوحت بين 8 و10 جنيهات.
- أسعار الجملة للمانجو «تيمور» تراوحت بين 10 و12 جنيهًا للكيلو.
- أسعار الجملة للكمثرى تراوحت بين 5 و7 جنيهات.
- أسعار الجملة للتفاح المصري «ثلاجات» تراوحت بين 8 و10 جنيهات.