أسعار الأسماك اليوم بكفر الشيخ.. تراجع جديد والجمبري يبدأ من 30 جنيها للكيلو

سجلت أسعار الأسماك خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة في بورصة «طلمبات7»، في كفر الشيخ، تراجعًا في بعض الأصناف ليسجل سعر السمك البلطي 30 جنيهاً للكيلو حتى 26 جنيهاً للبلطي متوسط الحجم، بينما سجل سعر سمك البوري «الطوبار» 38 جنيهاً حتى 50 جنيهاً للكيلو بانخفاض 8 جنيهات.

كما سجل سعر سمك البوري ما بين 60 جنيهاً حتى 70جنيهاً للكيلو، بينما سجل السمك البليمي 42 جنيهاً للكيلو داخل عمليات بيع الأسماك المسائية.

سعر الأسماك اليوم الجمعة

بينما أكد كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر سمك الكابوريا سجل 37 جنيها للكيلو بتراجع 6 جنيهات، والسمك البياض 70 جنيهاً للكيلو، وسجل سعر السمك «المبروك»، 20 جنيها للكيلو.

كما سجل سعر كيلو القراميط البيضاء 17جنيهاً للكيلو، والقراميط ذات اللون الداكن 13 جنيهاً للكيلو، كما سجل سعر الجمبري الأحمر اليوم من 30 جنيهاً للجمبري صغير الحجم حتى 250 جنيهاً للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم

أشار «الشامي»، أن سعر أسماك القاروص سجل 150 جنيها للكيلو، واللوت 90 جنيهاً للكيلو، وسمك موسى 100 جنيهاً للكيلو، والدنيس 40 جنيهاً للكيلو، والحبار 150جنيهاً للكيلو، والسردين 35 جنيهاً للكيلو، والثعابين السمكية 135 جنيهاً للكيلو، حتى 160 جنيها، والوقار 150 جنيهاً للكيلو، والسمك البربوني 70 جنيها للكيلو خلال اليوم الجمعة.

وأضاف أن أسعار الأسماك اليوم الجمعة تشهد تراجعًا في أسعار البلطي، والجمبري، واللوت، والبوري، وموسي ما بين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو الواحد.