انقلاب سيارة محملة بالعمال على طريق السويس الصحراوي وإصابة 6 أشخاص

شهد طريق السويس الصحراوي، حادث سير مروري، قبل قليل، نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بالعمال، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حتىا يتماثلوا للشفاء، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي حالات وفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري، على طريق السويس الصحراوي، إنقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بالعمال، ما أسفر عن إصابة عدد 6 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم حتي يتماثلوا للشفاء، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي حالات وفاة.

الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فضلًا عن الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق، وعودة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى بعد توقفها لفترة بسبب الحادث، والتحفظ على السيارة.

وبعمل التحريات الأولية، تبين اختلال عجلة القيادة من يد السائق مما أدى إلى انقلابها، وإصابة عدد 6 عمال، وتم نقلهم للمستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب وقوع الحادث.