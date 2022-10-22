شيري عادل: «عندي فوبيا من الأسانسير بسبب حادث في طفولتي»

كشفت الفنانة شيري عادل عن إصابتها بفوبيا الخوف من ركوب المصاعد الكهربية «الأسانير» بسبب موقف صعب حدث لها في طفولتها، لافتة إلى أنها قد ترفض أدوارًا معينة بسبب ذلك.

موقف مرعب داخل «الأسانسير»

وحكت عادل خلال لقائها مع الفنان أمير كرارة في برنامج «سهرانين» المذاع عبر فضائية «ON»، عن الموقف الذي تسبب لها في الإصابة بهذه الفوبيا قائلة: «الأسانسير وقع ومتهبدش ومكنش أسانير من اللي بيتقفلوا لكن كان أسانسير من بتوع زمان اللي بيبان فيه كل حاجة، والأبواب مكنتش باينة من السرعة، وأنا كنت ساكنة في الدور الـ14، وكنت صغيرة وجاية من المدرسة، ومن يومها وأنا بطلع 14 دور وأنزل 14 دور على السلم، لحد ما الدكتور قال هيجي لها القلب ولازم تعزلوا وعزلنا ساعتها وبقت عقدة».

وأشارت شيري عادل أنها أصيبت بعقدة من المصاعد وأنها من المستحيل أن تستخدم المصعد بمفردها، موضحة: «لما بسافر بيكون فيه في الفنادق أدوار عالية مبقدرش أطلع لوحدي وأفضل أستنى حد طالع وأطلع معاه ومستحيل أركب الأسانسير لوحدي».