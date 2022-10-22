هاشتاج «رسالة شكر للرئيس» يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج «رسالة شكر للرئيس»، الهاشتاجات الأكثر تداولات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأعرب رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، لجهوده في سبيل الارتقاء بالدولة المصرية، وتحقيق التنمية في جميع ربوع مصر.

كما أشاد الرواد، بالإنجازات التى تتحقق على أرض مصر، رغم التحديات التى يواجهها العالم أجمع من أزمة اقتصادية، خصوصا ما يتم بمبادرة «حياة كريمة»، التي انعكست بشكل إيجابي على مستوى حياة المواطنين في الريف المصري.

وأكد الرواد، أن ما شهدته مصر خلال السنوات القليلة الماضية، لم يتحقق على مدار 60 عاما، لا سيما أن المواطن لمس ما يحدث فى العديد من الملفات «الصحة، التعليم، الإسكان، تطوير العشوائيات، مشروعات النقل، تطوير الموانئ، مشروعات صناعية، وغيرها من الملفات».