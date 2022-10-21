«رسالة شكر للرئيس».. سيدات مصر: «ربنا يخليك لينا.. كفاية دعمك للمحتاجين»  

تصدر هاشتاج «رسالة شكر للرئيس»، منصة التغريدات القصيرة «تويتر»، وعبر خلاله المغردون عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشادوا بحجم الإنجازات التي تتم في الجمهورية الجديدة.

وقالت سعدية عبدالرحيم في فيديو متداول على «تويتر»: «ربنا يخليك يا ريس ويعينك وينصرك ويكرمك زي ما كرمتنا، كفاية علينا دعمك للمحتاجين وساعدت بناتنا في جهاز العرائس وبالذات الأيتام، ربنا يجعله في ميزان حسناتك ويعينك على المسؤولية وكلنا معاك يا ريس.. مشوفاش الخير ده قبل كده».

الحمل تقيل والشيلة مش سهلة

وقالت سيدة أخرى: «ربنا يعينك علينا يا ريس، الحمل تقيل والشيلة مش سهلة بس إنت قد المسؤولية.. وواثقين إنك مش هتتخلى عننا ودايما بتدعمنا وتحافظ علينا، كفاية إنك بتوصلنا كل اللي محتاجين ليه، وإحنا في بيوتنا بدون بهدلة».

سنة الخير لمصر والمصريين

وعبرت أخريات عن سعادتهم بما تقدمه لهن الدولة قائلين: «ربنا يحمي بلدنا ويرزقنا الخير ويحافظ على الرئيس السيسي ويحميه، ويا رب تبقى سنة الخير علينا وعلى عيالنا».

وقالت الحاجة أم سيد: «كلنا بنحب السيسي وهو السبب في خير البلد، ووفر لنا المياه والغاز، وكلنا بنحبه، وهنقف معاه طول العمر، وبندعي له بالخير كل يوم، وهو دايما حاسس بينا».

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