موعد عرض مسلسل بيت فرح والقنوات الناقلة.. أول حلقة مساء اليوم

يبحث الجمهور موعد عرض مسلسل بيت فرح والقنوات الناقلة له، بعد تصدر المقطع الدعائي للمسلسل محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وظهور عدد كبير من النجوم به، وسيطرت عليه مشاهده مقاطع تشير إلى إثارة وتشويق خلال الأحداث.

موعد عرض مسلسل بيت فرح والقنوات الناقلة، سيكون في الساعة 9 مساءً يوميًا من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناة «الحياة»، ومن المقرر عرض الحلقة الأولى مساء اليوم السبت، بخلاف عرضه على منصة« watch it» الإلكترونية.

موعد عرض مسلسل بيت فرح والقنوات الناقلة

ويضم مسلسل بيت فرح عددا من النجوم أبرزهم فتحي عبدالوهاب، وداليا مصطفى، وسليمان عيد، وفتوح أحمد، ومحمد علي رزق، وفدوى عابد، وإيناس كامل، ويارا الطمبشاوي، ومصطفى منصور، وعابد عناني، وهيدي كرم، وتأليف هبة رجب، وإخراج شيرين عادل.

20 حلقة

تدور أحداث المسلسل من خلال 20 حلقة، في إطار اجتماعي كوميدي مليء بالتشويق، من خلال «فرح» ويجسد دوره فتحي عبدالوهاب، والذي يعيش بمفرده بعد وفاة زوجته ويعاني من الوحدة الشديدة، وتضطره الظروف والمواقف الصعبة في لقاء عدد من سكان العمارة، وتقع بينهم العديد من المشاكل تجمع بين الدراما والضحك.