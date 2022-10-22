انطلاق المرصد الاحصائي «بيانات مصر».. رصد الواقع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي

يطلق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، المرصد الإحصائي «بيانات مصر»، بعد قليل، بهدف رصد الواقع الإحصائي المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وأهم الارقام عن المشروعات التي تنفذها الدولة حاليا، مثل مشروع حياة كريمة، من خلال الإحصاءات التي يصدرها الجهاز والبيانات الواردة من الوزارات.

ويوفر المرصد الإحصائي البيانات لكل فئات المجتمع المصري، تماشيا مع أهداف الجهاز في رفع الوعي الإحصائي لدى المواطن منذ أكثر من 150 عاما.

وبستخدم الجهاز شاشة عرض كبيرة ستكون أعلن مبنى الجهاز، بشارع صلاح سالم بمدينة نصر، بطول 24 مترا وعرض 10 أمتار، لعرض البيانات والأرقام الإحصائية، في كل القطاعات بالدولة.

أهم المعلومات عن المرصد الإحصائي

يأتي إطلاق المرصد الإحصائي في إطار توجهات الدولة نحو بناء الانسان المصري، والاهتمام بتنمية قدراته ثقافيا وفكريا.

وأكد اللواء خيرات بركات أن أهمية المرصد الإحصائي، تأتي انطلاقا من أهمية الاعتماد على البيانات، التي تمثل الركيزة الأساسية التي تستخدمها الدولة لبلورة وصياغة سياستها، فقد ساهمت بيانات الجهاز في العديد من المبادرات والمشروعات التي تتبناها الدولة ومن أهمها مشروع حياة كريمة، الذي يعد مشروعا قوميا بالدرجة الأولى، لإحداث نقلة نوعية بقرى الريف المصري على مستوى الجمهورية، ويعد هذا المشروع بمثابة «أيقونة الجمهورية الجديدة».

تساهم بيانات الجهاز في رصد التغيرات في المجالات المختلفة

ولفت بركات في تصريحات له، إلى أنه جرى الاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أثناء التخطيط للمرصد وتنفيذه، وذلك من واقع نتائج تعداد السكان والإسكان والمنشآت 2017، ومسح الدخل والانفاق والاستهلاك عام 2019/2020، بالإضافة إلى ذلك.

وتساهم بيانات الجهاز في رصد التغيرات في المجالات المختلفة، وتوفير المؤشرات المطلوبة للتعرف على تطورات هذه الظواهر، التي تؤثر على حياة الأسرة المصرية والمواطن، وفى مقدمتها مستويات التضخم والبطالة والميزان التجاري، ومتابعة المشكلة السكانية بأبعادها المختلفة، وكذا العديد من المشروعات التنموية والتي تعتمد على الأبحاث والمسوح التي يجريها الجهاز.

وأوضح رئيس التعبئة والإحصاء، أنه تماشيا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي، وتفعيلاً للشراكة مع الاعلاميين، سيتم إتاحة المرصد الإحصائي لمختلف وسائل الإعلام، من خلال موقع إلكتروني خاص بالمرصد، لعرض محتواه بكل البرامج الإعلامية، للاستفادة منها في توضيح ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام على أساس المؤشرات والبيانات الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية الدقيقة، لأهم الظواهر المجتمعية المحلية.

وكذا من خلال بيانات تفصيلية وسلاسل زمنية، للمؤشرات الإحصائية المعروضة على المرصد بأسلوب توضيحي يساهم في إثراء الحوارات والمداخلات الاعلامية المختلفة مع الخبراء والمختصين وصانعي القرار.