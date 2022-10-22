القبض على «عصابة سرقة السيارات» بأسلوب المفتاح المصطنع في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة من (سائق - مقيم بمحافظة القليوبية) بإكتشافه سرقة السيارة ملكه "ميكروباص أجرة" حال توقفها بدائرة القسم ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابه الواقعة (3 أشخاص "لإثنان منهم معلومات جنائية " - مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها وإعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع".. وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها .

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة ، وإتهمهم بالسرقة .

تم تحرير المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.