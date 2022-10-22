«النبراوي»: ندعم الدولة في كل القضايا الهندسية ونشارك بقوة بمؤتمر المناخ

أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أن نقابة المهندسين داعمة لكل نشاط علمي يخدم القضايا التي تهتم بها مصر، مشيرا إلى أن النقابة تبذل جهدا كبيرا للوقوف خلف كل اللجان بالنقابة، التي تنفذ فعاليات تناقش من خلالها كل القضايا الهندسية، وموضوعات علمية مختلفة، ومن ثم الخروج بتوصيات نقدمها للجهات المعنية كون النقابة الاستشاري الهندسي الأول للدولة.

نقابة المهندسين

وبحسب بيان عن نقابة المهندسين، اليوم، شدد نقيب المهندسين، خلال كلمته في ملتقى علوم وتكنولوجيا الفضاء في مواجهة التغيرات المناخية الذي اقامته لجنة الفضاء برئاسة الدكتور مهندس أحمد فرج، على دعم النقابة ووقوفها خلف الدولة في تنظيمها لمؤتمر المناخ القادم متمنيا له النجاح ومقدما التحية والتقدير لكل من ساهم في إنجازه.

وأكد النبراوي، أن التدريب جزء أساسي من فكر مجلس النقابة، لعلاج سلبيات موجوده في التعليم الهندسي، وربط المهندس بمتطلبات العمل وكل ماهو جديد في مجال تخصصه، لافتا إلى أن نقابة المهندسين الجهة الوحيدة القادرة على جمع الجهات التنفيذية والأكاديمية والعلمية، لمناقشة كل ما يخص الشأن المصري، لتقديم فكرة واحدة لتحقيق صالح الوطن.

التغيرات المناخية

وتنظم لجنة الفضاء في نقابة المهندسين، اليوم، ملتقى علوم وتكنولوجيا الفضاء في مواجهة التغيرات المناخية، بأحد فنادق القاهرة، بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والمهندس يسري الديب أمين عام النقابة، والمهندس أحمد فرج رئيس لجنة الفضاء بنقابة المهندسين.

ووفقا لجدول الملتقى الذي أعلنته لجنة الفضاء في نقابة المهندسين، فإنه من المقرر حضور الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ليلقي كلمة نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالإضافة إلى الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وقليبو والأندلس والقناطر الخيرية، وأعلنت اللجنة عن كلمات لعدد من الوزراء أيضا.