نقابة المهندسين بالقاهرة تكرم 139 طالبا متفوقا من أبناء أعضائها

أقامت نقابة مهندسي القاهرة، برئاسة المهندس حسام الدين عفيفي، حفل تكريم للطلبة المتفوقين من أبناء المهندسين بنادي القاهرة الجديدة بالتجمع الثالث، بحضور المهندس ضياء الكيكي أمين النقابة، والمهندس إيهاب أحمد حسن رئيس لجنة العلاقات العامة بنقابة القاهرة.

نقابة المهندسين تكرم طلاب الإعدادية والثانوية

ووفقا لبيان عن نقابة المهندسين، فقد جرى تكريم 87 طالبا من المتفوقين بالشهادة الإعدادية، و52 طالبا من شهادة الثانوية العامة، وقُدم لهم شهادات تقدير ودروع، علاوة على مبالغ مالية للعشرة الأوائل.

افتتح الحفل المهندس إيهاب أحمد حسن، الذي هنأ الحاضرين بأعياد أكتوبر والمولد النبوي، ورحب بالحضور، فيما أعرب المهندس ضياء الكيكي، عن سعادته باستقبال نقابة القاهرة للطلبة المتفوقين، مؤكدا أن التكريم إنما هو لأولياء الأمور في المقام الأول، فلولاهم لما كان أبناؤهم معنا الآن.

وحفز الطلبة قائلا: «أنا أرى وجوها قمت بتكريمها سابقا، فأرجو من كل الطلبة أن يحافظوا دائما على تواجدهم معنا فى حفلات التكريم التي تقيمها النقابة للمتفوقين الذين هم مهندسو الغد وأطباء المستقبل».

ورحب المهندس حسام الدين عفيفي رئيس نقابة مهندسين القاهرة الفرعية بالحضور، مقدما الشكر للمهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد بالنقابة العامة للمهندسين، لحرصه على حضور الحفل مفوضا عن النقابة العامة، كما قدم الشكر للمهندس محمد الفحام رئيس نقابة مهندسي الجيزة الفرعية، الذي حرص على الحضور والمشاركة.

ووجه «عفيفي» كلمة لأولياء الأمور، مقدما لهم الشكر على تعبهم مع أبنائهم وبذلهم المجهود الذى أدي إلى هذه النتيجة وهي تفوق أبنائهم وتكريمهم من قبل النقابة، ثم توجه بالحديث إلى الطلبة، قائلا لهم إن هذه هي البداية فقط وليست النهاية، فمن أراد منهم أن يحقق حلمه فعليه أن يكد ويتعب ويبذل المجهود المضاعف حتى يستطيع أن يحقق حلمه.

وأكد أن نقابة مهندسي القاهرة تقف دائما خلف مهندسيها وأسرهم وتدعم دائما الطلبة المتفوقين.