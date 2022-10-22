«المهندسين» تنظم ملتقى تكنولوجيا الفضاء في مواجهة التغيرات المناخية

تنظم لجنة الفضاء في نقابة المهندسين، اليوم، ملتقى علوم وتكنولوجيا الفضاء في مواجهة التغيرات المناخية، بأحد فنادق القاهرة، بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والمهندس يسري الديب أمين عام النقابة، والمهندس أحمد فرج رئيس لجنة الفضاء بنقابة المهندسين.

علوم وتكنولوجيا الفضاء

ووفقا لجدول الملتقى الذي أعلنته لجنة الفضاء في نقابة المهندسين، فإنه من المقرر حضور الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ليلقي كلمة نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالإضافة إلى الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وقليبو والأندلس والقناطر الخيرية، وأعلنت اللجنة عن كلمات لعدد من الوزراء أيضا.

التغيرات المناخية

ومن المقرر أن يتضمن الملتقى، محاضرة تعريبية يلقيها المهندس يحيى محسب، أستاذ هندسة الحاسب والاتصالات وعميد شئون التعليم بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كما يتضمن جدول الجلسة الأولى التي تأتي بعنوان «دور الفضاء في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050»، كلمات لكل من الدكتور أسامة شلبية، عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، الدكتور أيمن محروس، مدير مختبر البيئة الفضائية - الجامعة المصرية اليابانية، الدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا، الدكتور حسين أباظة مستشار وزير التخطيط والخبير الاقتصادي، الدكتور محمد فاروق مدير عام الإدارة العامة للسجل الصناعي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ووفقا للجنة الفضاء في نقابة المهندسين فيتضمن جدول الجلسة الثانية التي تأتي بعنوان «التغيرات المناخية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية والإجتماعية والصحية» كلمات لكل من الدكتورة هند فروح، المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور طارق تمراز، مدير برنامج الماجستير في إدارة التغيرات المناخية- جامعة قناة السويس، الدكتور علاء علي، رئيس مجموعة الإئتمان بالبنك الزراعي المصري، المهندسة ليديا محمد كامل، مدير عام إدارة تغير المناخ بوزارة البيئة، الدكتورة ماريات عازر، عضو مجلس النواب السابق وعضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.