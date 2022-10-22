«خطة النواب»: شبكة الطرق المحورية سهّلت إقامة مجتمعات عمرانية جديدة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن شبكة الطرق المحورية التي نفذتها الدولة على مدار الفترة الماضية ساهمت في دفع قاطرة الاقتصاد المصري، وذلك لربطها بين المحافظات بعضها البعض، ما ساهم في سهولة عملية الزحف على الصحراء وإقامة مدن عمرانية جديدة.

المشروع القومي للطرق

وأضاف «الفقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بناء مدن عمرانية جديدة لم يكن أمر سهلا على الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، نظرا لعدم وجود شبكة طرق محورية تعزز وتدعم بناءها في أسرع وقت ممكن، خاصة أن عواصم المحافظات شهدت حالة كبيرة من التكدس السكاني، ما أوجب وجود مدن جديدة لخفض الزيادة السكانية.

العاصمة الإدارية الجديدة

وذكر رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة جاء في توقيت مناسب وجيد للغاية، حيث لاءم التغيرات الدولية، مؤكدا أنه إذا تم تأجيل إطلاق هذا المشروع لزادت تكلفته بشكل جنوني.