القبض على شخص لاتهامه بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاط إجرامي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة؛ لإستغلاله طبيعة عمله وسلطاته الوظيفية؛ ما مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، تمثلث في شراء العقارات وقطع الأراضي وشراء السيارات والمعاملات المالية، من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك.

5 ملايين جنيه حجم النشاط الإجرامي للمتهم

وتقدر أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ5 ملايين جنيه تقريباً، ويأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

جرى تحرير المحضر اللازم، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق.