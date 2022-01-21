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محمود مسلم

سقوط 15 تاجر مخدرات بمطروح تورطوا في غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه

المتهمون حاولوا غسل أموال المخدرات بشراء الأراضي والعقارات والسيارات

كتب:

الوطن
04:46 م | الجمعة 21 يناير 2022
أرشيفية

أرشيفية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، ضربة موجعة لتشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة مطروح، وقام أعضاؤه الـ15 بغسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه، في محاولة لإخفاء مصادر تلك الأموال، وإظهارها على أنها ثروة شرعية.

15 تاجر مخدرات بمطروح

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 15 شخصا -7 منهم لهم معلومات جنائية- مقيمين بمحافظة مطروح، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

عمليات سحب وإيداع لأموال المخدرات بالبنوك 

كما حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 200 مليون جنيه تقريبا.

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