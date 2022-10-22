تنفيذ 81 ألف حكم وضبط 167 قطعة سلاح ناري بحوزة 139 متهما خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 167 قطعة سلاح ناري، و362 قضية مخدرات وتنفيذ 81911 حكما قضائيا متنوعا، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء.

وأسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

× في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (167 قطعة سلاح ناري بحوزة 139 متهما).. وذلك على النحو التالي:

× (14) بندقية آلية.

× (13) بندقية خرطوش.

× (9) طبنجات.

× (131) فردا محليا.

× (278) طلقة مختلفة الأعيرة.

× (20) خزينة متنوعة.

× (225) قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 81 ألف حكم قضائي و20 ألف مخالفة مرورية

× في مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 81911 حكما قضائيا متنوعا، على النحو التالي:

× (351) حكم جناية.

× (24600) حكم حبس جزئي.

× (4358) حكم حبس مستأنف.

× (40714) حكم غرامة.

× (11888) مخالفة.

× في مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (362) قضية مواد مخدرة بإجمالي 405 متهمين ضُبط خلالها الآتي:

× كمية من مخدر الحشيش وزنت (50,950 كيلو جرام).

× كمية من مخدر البانجو وزنت (160,690 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,643 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الهيدرو وزنت (19,810 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الإستروكس وزنت (8,705 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الشابو وزنت (3,580 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الآيس وزنت (3,863 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الأفيون وزنت (180 جرام).

× كمية من مخدر البودر وزنت (678 جرام).

× كمية من مخدر الفودو وزنت (447 جرام).

× كمية من مخدر الكوكايين وزنت (250 جرام).

× (8513) قرصا مخدرا.

ضبط 245 دراجة نارية مخالفة

× في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (23) متهما.

× في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهما.

× في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (245) دراجة نارية مخالفة.

× في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (20310) مخالفة مرورية متنوعة.

× في مجال فحص السائقين: فحص (48) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.