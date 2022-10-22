«الهيبة» يحقق 165 ألف جنيه في 3 أيام.. و«فضل ونعمة» يقترب من 10 ملايين

يواصل فيلم «فضل ونعمة» بطولة هند صبري وماجد الكدواني، تصدر قائمة الإيرادات اليومية في أسبوعه الثالث بدور العرض السينمائي، محققًا 621 ألف جنيه عن أمس الجمعة، وفقًا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، ليرتفع بذلك إجمالي ما حققه الفيلم حتى الآن لـ 9 ملايين و436 ألف جنيه.

وحقق فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد إيرادات يومية وصلت لـ 78 ألف جنيه، ما وضعه في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية، بينما جاء فيلم «الهيبة» بطولة الفنان السوري تيم الحسن في المركز الثالث بـ 74 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم على مدار 3 أيام لـ 165 ألف جنيه، أما فيلم «عمهم» حقق 70 ألف جنيه ليأتي في المركز الرابع.

«بحبك» يتفوق على «تسليم أهالي».. و«أشباح أوروبا» يتذيل قائمة الإيرادات

بينما تقدم فيلم «بحبك» بطولة وإخراج تامر حسني للمركز الخامس محققا 53 ألف جنيه، أمام تراجع «تسليم أهالي» للمركز السادس بـ 44 ألف جنيه، ولم يحقق فيلم «حظك اليوم» بطولة كريم قاسم وهدى المفتي سوى 14 ألف جنيه، وتذيل فيلم «أشباح أوروبا» قائمة الإيرادات اليومية محققا 13 ألف جنيه.

ردود فعل إيجابية على فيلم «فضل ونعمة»

ورصد فيلم «فضل ونعمة» ردود فعل إيجابية وإشادات نقدية منذ طرحه في دور العرض السينمائي 5 أكتوبر الجاري، إذ عبر الجمهور عن إعجابهم بالفيلم من خلال تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، فقال أحد المشاهدين في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «فيلم كوميدي عائلي لطيف ومضحك جدًا ويحمل رسائل جميلة»، بينما أضاف آخر: «فيلم رهيب أنصح الجميع بمشاهدته، وكالعادة الفنانة هند صبري أبدعت في الفيلم»، كما حافظ الفيلم على تواجده في شباك التذاكر السعودي للأسبوع الثاني على التوالي.

الفيلم من بطولة ماجد الكدواني، هند صبري، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف الدسوقي، سما إبراهيم، محمد رضوان، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.