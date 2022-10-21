«فضل ونعمة» في صدارة الإيرادات.. و91 ألف جنيه لـ «الهيبة» في يومين

يستمر فيلم «فضل ونعمة» بطولة ماجد الكدواني وهند صبري في الحفاظ على صدارة قائمة إيرادات الأفلام المصرية اليومية، وحقق الفيلم في بداية أسبوعه الثالث بدور العرض السينمائي إيرادات وصلت إلى 455 ألف جنيه، أمس، لتقارب إيرادات الفيلم الكلية حاجز الـ 9 ملايين جنيه منذ بداية عرضه في السينمات 5 أكتوبر الماضي، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

ونجح فيلم «كيرة والجن» في الحفاظ على المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية، محققا 60 ألف جنيه، حيث جاوزت إيرادات الفيلم حاجز الـ 118 مليون جنيه، منذ طرحه في 30 يونيو الماضي، بينما حقق فيلم «الهيبة» للمخرج سامر البرقاوي وبطولة تيم الحسن، في ثاني أيام عرضه في السينمات المصرية 54 ألف جنيه، مما يضعه في المركز الثالث بالقائمة، ليصل إجمالي ما حققه على مدار اليومين لـ 91 ألف جنيه

«حظك اليوم» يتذيل قائمة الإيرادات بـ 8 آلاف جنيه

وفي المركز الرابع جاء فيلم «عمهم» بطولة الفنان محمد إمام، ووصلت إيراداته اليومية لـ 47 ألف جنيه، متفوقا على فيلم «تسليم أهالي» الذي جاء في المركز الخامس بـ 30 ألف جنيه، يليه فيلم «بحبك» بطولة وإخراج تامر حسني بـ 29 ألف جنيه واقتصرت إيرادات فيلم «أشباح أوروبا» على 9 آلاف جنيه.

بينما تذيل فيلم «حظك اليوم» قائمة إيرادات السينما اليومية محققا 8 آلاف جنيه، في أول أيام أسبوعه الثاني بدور العرض السينمائي، حيث لم يحقق على مدار الأسبوع الأول سوى 245 ألف جنيه.

طرح «تحت تهديد السلاح» و«هاشتاج جوزني» في السينمات 3 نوفمبر

وتستقبل السينما خلال الفترة المقبلة مجموعة من الأفلام الجديدة، من بينها «تحت تهديد السلاح» للمخرج محمد حماقي، بطولة حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد، وتأليف أيمن بهجت قمر، وحددت الشركة المنتجة 3 نوفمبر المقبل لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي، وفي اليوم نفسه يعرض فيلم «هاشتاج جوزني» بطولة أمير المصري وميان السيد.