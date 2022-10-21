«فضل ونعمة» يتراجع للمركز الثاني في شباك التذاكر السعودي.. و«Smile» يتصدر

يواصل فيلم «فضل ونعمة» للمخرج رامي إمام، تواجده في شباك التذاكر السعودي، ولكنه تراجع إلى المركز الثاني بدلا من المركز الأول الأسبوع الماضي، ليتصدر فيلم الرعب «Smile» القائمة، متقدما مركزًا واحدًا، وذلك وفقا للحساب الرسمي لـ «السينما السعودية»، على «تويتر»: «يتصدر الـ Top 5 فيلم الرعب صاحب الحملة الدعائية الأشهر هذا العام Smile كأكثر الأفلام حضور خلال الأسبوع الماضي».

وجاء في المركز الثالث بقائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في السينما السعودية، فيلم الرعب «Halloween Ends»، وتراجع من المركز الثالث إلى المركز الرابع فيلم «The Woman King» بطولة النجمة الأمريكية فيولا ديفيس، أما المركز الخامس كان من نصيب «Ticket To Paradise» للأسبوع الثاني على التوالي.

«Amsterdam» يخرج من قائمة الـ «TOP 5» بشباك التذاكر السعودي

ولم يخرج من قائمة الـ «TOP 5» الأسبوعية للأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي، خلال الأسبوع الجاري، سوى فيلم «Amsterdam» تأليف وإخراج ديفيد أو. راسل، والذي يشارك في بطولته عدد من نجوم هوليوود منهم كريستيان بيل، جون ديفيد واشنطن، مارجو روبي، بالإضافة إلى روبرت دي نيرو، رامي مالك وكريس روك.

عرض «Black Adam» و «LyleLyle Crocodile» في السينمات السعودية

وهناك عدد من الأفلام الجديدة التي بدأ عرضها في السينمات السعودية هذا الأسبوع أبرزها فيلم الأبطال الخارقين «Black Adam» بطولة دوين جونسون (ذا روك)، بييرس بروسنان، والذي ينتمي لعالم «DC» السينمائي، وذلك بالإضافة إلى فيلم «LyleLyle Crocodile»، والذي تدور أحداثه حول الطفل «جوش» الذي ينتقل إلى مدينة نيويورك برفقة عائلته، ولكن تتغير حياته بعد صداقته العجيبة مع التمساح «لايل»، وهو مأخوذ عن قصة الأطفال التي تحمل الاسم نفسه للكاتب برنارد وابر.