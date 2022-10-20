«فضل ونعمة» لـ ماجد الكدواني يحقق 216 ألف جنيه بدور العرض أمس الأربعاء

حقق فيلم «فضل ونعمة» بدور العرض، أمس الأربعاء، نحو 216 ألف جنيه، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم «فضل ونعمة»

وتخطى إجمالي إيرادات الفيلم أكثر من 8 ملايين جنيه منذ طرحه بدور العرض، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي كوميدي، حول علاقة فضل بـ نعمة، ولديهما طفلين ويحاولان فعل أي شيء من أجل أن يكونا فخورين بهما، ويتعرضا بطريقة خاطئة إلى الانضمام لعصابة توزع مخدرات، وتجربهم على الانضمام إليهم .

فيلم «فضل ونعمة» يتصدر المركز الأول

تصدّر الفيلم المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى، ويهدف الفيلم بطريقة إنسانية إلى علاقة الآباء والأمهات بأبنائهم، خاصة في المشكلات التي تواجههم في سن المراهقة، والتجربة بقيادة مخرج العمل رامي إمام، وقرر أنَّ أبطال العمل يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية مخدرات ويحاولان إثبات براءتهما ومساعدة الشرطة على القبض على المتهمين.

أبطال فيلم «فضل ونعمة»

الفيلم من بطولة كلا من ماجد الكدواني وهند صبري كلا من محمود حافظ، ومحمد رضوان، وياسمينا العبد، والطفل إسماعيل أحمد الجندي، وسما إبراهيم، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.