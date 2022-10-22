«تليجراف»: قلق في القطاع المصرفي البريطاني من زيادة الديون المتعثرة

أزمة جديدة يواجهها القطاع المصرفي في بريطانيا وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث تسيطر حالة من القلق على البنوك الكبرى بسبب المخاوف من زيادة الديون المتعثرة، إضافة إلى الرهون العقارية.

كبار المقرضين في بريطانيا يستعدون للإعلان عن أرباحهم

من جانبها، تستعد البنوك الكبرى في بريطانيا، والتي تعد أكبر المقرضين، لإعلان نتائجها المالية، والتي ستكون مؤشرا مهما على الوضع الاقتصادي، وما إذا كانت لندن قد انزلقت إلى أزمة أم لا، بحسب صحيفة «تليجراف» البريطانية.

وأضافت الصحيفة: «يستعد كبار المقرضين في بريطانيا للإعلان عن أرباحهم ونتائجهم المالية التي يترقبها المستثمرون، حتى يكونوا مطلعين على الأوضاع في أعقاب رفع أسعار الفائدة، وتأثير ذلك على الرهون العقارية بشكل خاص».

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن البنوك البنوك البريطانية تواجه مخاطر متزايدة تتعلق بالديون المعدومة، إذ أصاب ارتفاع أسعار الفائدة أصحاب المنازل في شتى المدن البريطانية بتكاليف سداد الرهن العقاري المرتفعة، والتي يتعثرون في سدادها بالأساس.

ارتفاع متوسط الرهن العقاري ذو معدل الفائدة الثابت

وتابعت «تليجراف»: «يحرص المستثمرون على معرفة الأداء المالي للبنوك الرئيسية والكبرى في بريطانيا، بعد أن ارتفع متوسط الرهن العقاري ذو معدل فائدة ثابت لمدة سنتين و5 سنوات إلى أكثر من 6% للمرة الأولى منذ عام 2008، خلال شهر أكتوبر الجاري»، وسط توقعات بإعلان مجموعة «لويدز» البريطانية المصنفة كأكبر بنوك بريطانيا، عن أرباح أقل مقارنة بالعام الماضي 2021.