«الأرصاد»: استمرار الأجواء الخريفية.. ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم السبت، استمرار الأجواء الخريفية وتعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وأغلب مصادر الكتل الهوائية شمالية آتية من على البحر المتوسط، مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يكون تأثيره أكبر على المناطق الساحلية خلال هذه الأيام.

أجواء معتدلة خلال النهار تسود البلاد

وأضاف عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي، إلى أن الأجواء خلال فترات النهار ما بين المعتدلة إلى مائلة للحرارة خلال فترة النهار على السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى شمال الصعيد، وحارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «خلال فترات الليل، ومع غياب أشعة الشمس، نلاحظ الانخفاض في درجات الحرارة، ويكون ملحوظًا بشكل أكبر في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر»، مشيرةً إلى أن الأجواء في هذه الساعات تكون مائلة للبرودة على أغلب أنحاء الجمهورية.

الأمطار تكون رعدية في صحراء مطروح

وواصلت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حديثها قائلة: «مع وجود المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا سيكون هناك فرص لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، سيكون معها فرص لسقوط الأمطار، وستكون هذه الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، قد تكون رعدية في صحراء مطروح بالإضافة إلى أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومناطق سيناء، وربما تمتد الأمطار اليوم خلال فترات الليل على مناطق من القاهرة الكبرى».