الأرصاد: أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية ومناطق بالقاهرة الكبرى اليوم

توقع خبراء الرصد والتتبع بالهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة للطيران المدني، أن يكون طقس اليوم السبت مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وذكرت الخبراء، أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، رعدية أحيانا على صحراء مطروح.

وأشارت الهيئة إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري، قد تمتد ليلا إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم السبت

ونوهت الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم السبت على كل من القاهرة الكبرى والوجة البحري ستصل لـ27 والصغرى 21، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 26 والصغرى 20، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22، شمال الصعيد الدرجة العظمى 29 والصغرى 18، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

درجة الحرارة المتوقعة غدا الأحد

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، تصل العظمى على كل من القاهرة الكبرى والوجة البحري لـ25 والصغرى 18، السواحل الشمالية الدرجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 19، جنوب سيناء الدرجة العظمى 30 والصغرى 23، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19، جنوب الصعيد الدرجة العظمى 32 والصغرى 22.

يذكر أن حالة الطقس غدا الأحد يسودها أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، فضلا عن أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري وشمال سيناء مع وجود نشاط للرياح.