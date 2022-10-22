ضبط القائمين على 4 شركات سياحية بالجيزة.. تنصب على المواطنين بـ«التايم شير»

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على القائمين على إدارة 4 شركات، لاتخاذهم بعض الشركات السياحية «غير المرخصة»، ذريعة للنصب على المواطنين، بنظام «التايم شير».

تحرك عاجل من أجهزة الأمن

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تلقت عددًا من البلاغات عن تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال، والاستيلاء على أموالهم من بعض الشركات السياحية «غير المرخصة»، بزعم شراء برامج سياحية داخلية، ما يُعرف بنظام «التايم شير» على خلاف الحقيقة.

ويجري الإيقاع بهم، من خلال مقابلتهم لبعض المواطنين بالأماكن العامة، وإيهام المواطنين بفوزهم بجوائز مالية وعينية، واصطحابهم لمقر الشركة لاستلامها، وعقب وصولهم، يجري إقناعهم بطرق احتيالية، بحجز الفنادق السياحية بالكثير من المدن الساحلية بنظام «التايم شير»، والتوقيع على عقود مقابل سداد مبالغ مالية كمقدم حجز والباقي على أقساط شهرية لمشروعات وهمية.

45 عقد بيع حصص عقارية بنظام «التايم شير»

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد (4) شركات تزاول النشاط الإجرامي المشار إليه، بنطاق محافظة الجيزة، وضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم «45 عقد بيع حصص عقارية بنظام «التايم شير»- مطبوعات دعائية - 4 هواتف محمولة»، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.