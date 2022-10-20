ضبط 14 طن مصنوعات لحوم فاسدة في الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد، مديرية الطب البيطري، وبالتعاون مع الجهات المعنية، بمواصلة جهودها الرقابية في إطار إحكام السيطرة على الأسواق، وضبط المخالفات، ومنع التلاعب، أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، حفاظا على سلامة المواطنين.

ضبط 23 ذبيحة بتلو خارج المجازر الحكومية

ونجحت أجهزة محافظة الجيزة، من خلال مديرية الطب البيطري، والتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط 23 ذبيحة لحوم بتلو رضيع بمدينة الجيزة بإجمالي أوزان بلغت 1215 كجم، وذلك للذبح خارج المجازر الحكومية، واستخدام ختم مقلد لإيهام المواطنين والتجار بصلاحيتها، حيث تم مصادرة اللحوم والختم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ومرتكبيها.

مصعنات لحوم فاسدة

وفي نطاق حي العجوزة، تمكنت حملة مماثلة من ضبط 14 طن قلوب مستوردة ومصنعات لحوم ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى ثلاجة حفظ لحوم، وتم مصادرة اللحوم المضبوطة بالثلاجة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

ومن جانبه، أشار الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ستواصل أجهزة المديرية حملاتها وتمشيط الأسواق لضمان سلامه المعروضات.