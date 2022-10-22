البرلمان العربي يدين استهداف الحوثيين لميناء الضبة: يهدد استقرار المنطقة

أدان البرلمان العربي، في بيان صادر اليوم السبت، محاولة استهداف ميليشيا الحوثي ميناء الضبة؛ في حضرموت بطائرتين مسيرتين، محذرًا من خطورة وتداعيات هذه الهجمات الإرهابية على الاستقرار والأمن في المنطقة.

البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الحكومة الشرعية في اليمن

وجدد البرلمان العربي تأكيد تضامنه مع الحكومة الشرعية؛ في اليمن في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي للحوثيين، وشدد على رفضه للتصعيد الذي تنتهجه جماعة الحوثي الإرهابية وإصرارها على إفشال جهود تجديد الهدنة.

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي التصدي للحوثيين

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته والتحرك للتصدي لهذه الأفعال الإجرامية، التي تؤثر سلبا على أسواق النفط العالمية، والضغط على ميليشيا الحوثي للانصياع إلى الإرادة الدولية لتجديد الهدنة، تمهيداً للتوصل لوقف دائم لإطلاق نار للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.