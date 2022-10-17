ضبط 10 أطنان من المواد المخدرة في السويس بقيمة 270 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة نقل وتهريب قرابة 10 أطنان من المواد المخدرة، بقيمة 270 مليون جنيه، ضمن جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية للمتاجرين في المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب.

حملة موسعة بالتنسيق مع الأمن الوطني والعام

وشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة موسعة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، برصد نشاط تشكيل عصابي تخصص في نقل وتهريب المواد المخدرة، عن طريق استخدام إحدى السيارات المخصصة لنقل الغازات البترولية «نقل فنطاس»، في دائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، لترويجها على عملائهم بمحافظات الجمهورية.

وبإجراء التحريات أمكن رصد وتحديد التشكيل العصابي، المكون من 3 عناصر إجرامية، تبين أن لاثنين منهما معلومات جنائية، ويقيمان في نطاق محافظتي الشرقية والسويس.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن السويس، نجحت القوات الأمنية في استهدافهم، وأمكن ضبط أحدهم حال استقلاله السيارة المشار إليها، في دائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته 36 ألف طربة الحشيش، وزن 3٫6 طن، و2300 لفافة لمخدر البانجو، وزنت750,5 طن، و130 لفافة لمخدر الهيدرو بوزن 250 كيلوجراما، وكمية من مخدر الأفيون، بوزن 15 كيلوجراما، ومبلغ مالي، وهاتف.

وأمكن ضبط المتهمين الآخرين، حال تواجدهما في دائرة قسم شرطة فيصل في السويس، وبحوزتهما مبلغ مالي وهاتفين محمولين، وبمواجهتهما بالمضبوطات، أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ270 مليون جنيه.