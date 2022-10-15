حبس عاطلين 4 أيام بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق في الإسكندرية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 17.500 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الاتجار به، بمبلغ قدره مليون و225 ألف جنيه، فيما طالبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

بدأت الواقعة حين تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة قسم شرطة محرم بك، بمزاولة نشاط إجرامي حيث تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش والأقراص المخدرة.

ضبط المتهمين بحوزتهما 17.5 كيلو حشيش

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين، وألقي القبض عليهما حال استقلالهما سيارة أجرة ميكروباص بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو جرام ومبلغ مالي.

مليون و225 ألف قيمة المخدرات المضبوطة

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية لتلك المواد المخدرة المضبوطة بحوالي «1,225,000جنيه - مليون ومائتان وخمسة وعشرون ألف جنيه»، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة الاتجار بالمخدرات

وقال محمد رمضان، المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات نصت أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، لافتاً إلى أن درجات العقوبة تختلف حسب مدى قوة المخدر.