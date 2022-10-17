حبس عنصر إجرامي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة ببنها

أمرت جهات التحقيق في بنها بحبس عنصر إجرامي لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وتحريز المضبوطات، وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها.

كانت أجهزة أمن القليوبية تمكنت من ضبط عنصر إجرامي بحوزته مواد مخدرة بدائرة قسم ثان بنها، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها.

ضبط عنصر إجرامي في بنها

وتلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود إشارة من العميد محمد سعيد مفتش مباحث بنها، بضبط عنصر إجرامي متخذا دائرة قسم ثان بنها مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار في المواد المخدرة.

وبإجراء التحريات بقيادة المقدم أحمد عبدالجليل، رئيس مباحث قسم ثان بنها، تبين أن المتهم عاطل، وله معلومات جنائية، ويدعى «فهمي.م»، ومقيم بمساكن الموالح، متخذا دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار في المواد المخدرة.

إرسال عينة للمعمل الجنائي

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، تمكنت قوة أمنية من استهدافه وضبطه وبحوزته مواد مخدرة وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيق، وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائي لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وأوضح عماد قزامل المحامي لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات حدد عقوبة السجن المؤبد، وقد تصل للإعدام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، لكل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً، بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأى صورة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.