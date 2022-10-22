حملة لتنظيف شواطئ البحر الأحمر تزامنا مع قمة المناخ

نظمت محافظة البحر الأحمر، اليوم، حملة نظافة لعدد من الشواطئ بمدن الغردقة والقصير ومرسى علم، بالمشاركة مع عدة جهات، منها جمعيات أهلية وفنادق ومدارس، تضمنت الحملة عدة فاعليات منها أنشطة رياضية وورش للأطفال وحملة نظافة الشاطئ.

حملة نظافة الشواطئ

أشارت نورهان وهبى مسئول إعلامى بمجمع إعلام الغردقة في بيان، إلى أن الحملة تأتي استعدادا استضافة مصر لمؤتمر الأطراف المناخ (COP 27) في شرم الشيخ، وجرى جمع حتى الآن، قرابة 2 طن من المخلفات البلاستيك والأخشاب.

وقال شادي هلال مسؤول توعية بيئية بالبحر الأحمر، إن الحملة التي انطلقت اليوم، تأتي بالتزامن في عدد من المحافظات، وتستهدف تنظيف 10 شواطئ مختلفة، منها شاطئ فلفلة بالغردقة وشاطئ القصير وشاطئ مارينا مرسى علم بمدينة مرسى علم وشواطئ الإسكندرية وبورسعيد ومرسى مطروح والعريش ودمياط ومدينة القصير والغردقة ومرسى علم ودهب وأسوان.

نظافة الشواطئ

وأوضح هلال، أن الفكرة الرئيسية من التحدي، هي ممارسة نوع من التمارين أثناء التقاط القمامة، زي الجري أو المشي أو الفسحة مع الأصدقاء، والفاعلية جزء من المهرجان المنظم، بواسطة معرض شباب ومواطني البحر البحر الاحمر، ويهدف لتنظيف أكبر مساحة ممكنة من السواحل في نفس التوقيت.

ويشارك فى الحملة، عدد من طلاب المدارس والعاملين بعدد من فنادق البحر الأحمر.