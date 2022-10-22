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القبض على شخصين في عين شمس بحوزتهما 2 كيلو جرام من الحشيش

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:37 م | السبت 22 أكتوبر 2022
المتهمين

المتهمين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصين، يمتلك أحدهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

ضبط متهمين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة

وأضاف بيان وزارة الداخلية، أنه عُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 ونصف كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس – عدد من الطلقات - مبلغ مالي - هاتفين محمولين).

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالب من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع