ضبط 59 متهما بترويج المخدرات في محيط المدارس والجامعات

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عدة حملات أمنية مُكبرة، استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة.

نتائج الحملات

وأسفرت نتائج الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط 50 قضية متنوعة، وبلغ عدد المتهمين فيها 59 متهما، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

- كمية من مخدر الحشيش زنة 26.840 كيلو جرام.

- كمية من مخدر البانجو زنة 12.250 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الهيروين زنة 3.10 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الآيس «الشابو» زنة 1.505 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الإستروكس زنة 210 جرامات.

- 3084 قرص لعقار الترامادول المخدر.

- 380 قرص مؤثر.

- تنفيذ 27 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط أسلحة نارية

كما ضبطت الحملات مبالغ مالية، وفرد محلي، وعدد من الطلقات النارية، و58 هاتفا محمولا، و5 سيارات، و4 دراجات نارية، و14 قطعة سلاح أبيض، و4 موازين.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 4 مليون جنيه تقريبا.

ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين، وجاري استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

وتأتي هذه الحملات استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات.