التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع التضامن لدعم 420 ألف أسرة

وقع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتنسيق الجهود؛ لتنفيذ الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية.

جاء ذلك في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وبمقتضى هذا البروتوكول ستتم زيادة أعداد الأسر المغطاة بالدعم النقدي ضمن «تكافل وكرامة» من 4.1 مليون لـ5 ملايين أسرة، لتشمل نحو 22 مليون مواطن مصري من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة.

توفير دعم نقدي لـ900 ألف أسرة

ووفقا للبروتوكول، توفّر وزارة التضامن الاجتماعي الدعم النقدي لـ500 ألف أسرة من بين الـ900 ألف أسرة التي ستنضم إلى برنامج تكافل وكرامة، فيما سيوفر التحالف الدعم النقدي لـ420 ألف أسرة، إضافة إلى توفيره الدعم الغذائي لإجمالي 180 ألف أسرة، ومن المقرر أن يبلغ عدد الأسر التي سيتم دعمها من التحالف نحو 600 ألف أسرة.