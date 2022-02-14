محافظ دمياط توجه بسرعة تجهيز موقف سيارات «ركاب شرق الدلتا»

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية، استهلتها بمتابعة عملية تجهيز موقف بمحطة ركاب شرق الدلتا، لنقل خطوط «السيالة والعنانية والبصارطة»، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الدكتور علي مصطفى مشرفة «الترعة الشرقاوية».

تجهيز موقع المواقف

وتابعت محافظ دمياط الأعمال الجاري تنفيذها، لإعداد حارات دخول وخروج من وإلى الموقف، وإنشاء دورات مياه، وأيضا إنارة الموقف، وفي هذا السياق، وجهت بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد.

تنفيذ محطتي صرف صحي بشطا

وفى سياق متصل، واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها صباح اليوم، بزيارة منطقة شطا، تابعت خلالها الأعمال الجارية بخط الطرد المار بالمنطقة والذى يربط محطتي طرد شطا 1 و2، وصولا إلى محطة معالجة صرف صحي وصناعي شطا، حيث استمعت إلى شرح تفصيلي من رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حول النسب التنفيذية للخط الذي يتضمن مواسير GRP قطر 300 كم، بطول 1.5 كم، وشبكة الانحدار، وذلك لمواسير فخار بطول 1.7 كم، أقطار مختلفة.

توجيهات بالالتزام بالجدول الزمني

ووجهت محافظ دمياط بالالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتسوية الجزء الذي تم الانتهاء منه بالتوازي مع عملية التنفيذ، نظرًا لأهمية هذا الطريق الحيوي والذي يُعد مدخلا رئيسيا للمحافظة.

كما تفقدت محافظ دمياط مشروع محطة معالجة صرف صحي وصناعي شطا، بطاقة استيعابية 25 ألف م3/ يوم، لخدمة 15000 نسمة بمناطق «الإسكان الاجتماعى ومنطقة شطا ومدينة دمياط للأثاث وبعض قرى مركز دمياط»، حيث اطلعت على الموقف التنفيذي ومكونات المشروع، وأيضا الجدول الزمني لدخول المحطة الخدمة، والتى تُعد أضخم مشروع بهذا القطاع بالمحافظة.

متابعة محطتي رفع شطا 1 و2

كما قامت الدكتورة منال عوض، بزيارة محطة رفع شطا 2، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع الذي يخدم 15000 نسمة بالمنطقة، ويضم محطة رفع تتكون من بيارة وعنبر تشغيل ومخزن ومظلة مولد وغرفة أمن، وأيضا قواعد محولات، إلى جانب خط طرد وشبكة انحدار، كما بلغت النسب التنفيذية للأعمال المدنية بالمحطة 100٪ والكهروميكانيكية 98٪.

وتفقدت محافظ دمياط أيضا محطة رفع شطا 1، حيث تابعت الموقف التنفيذي للأعمال المدنية والميكانيكية بها، واطلعت على ما يتضمنه المشروع الذي يخدم 30000 نسمة.