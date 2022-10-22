«الحوار الوطني» يكشف أسئلته المقترحة للمؤتمر الاقتصادي.. منها الأمن الغذائي

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن السبب وراء إرسال أسئلة الحوار الوطني، لعرضها أمام المؤتمر الاقتصادي، إيمان مجلس الأمناء بالرؤية التكاملية للإجراءات والجهود المبذولة، سواء على مستوى الحوار الوطني أو المؤتمر الاقتصادي، باعتبار أن الطرفين أو الجهتين، يحاولان البحث عن أفضل الطرق للتغلب على الأزمات الاقتصادية الناتجة عن التدهورات الدولية في الفترة الأخيرة.

لجان المؤتمر الاقتصادي

أضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز» مع الإعلامي محمد المهدي، أن الأسئلة التي أرسلها مجلس أمناء الحوار الوطني، موجهة لمجلس الوزراء، لعرضها في المؤتمر الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هناك لجان كثيرة بالمؤتمر، وكل منها يختص بأسئلة، وملف معين تحت عنوان محدد، مثل: لجنة التضخم، وغيرها.

أبرز الأسئلة المقترحة من المقررين

وكشف عن أبرز الأسئلة المقترحة من مقرري مجلس أمناء الحوار الوطني لمجلس الوزراء، لعرضها في المؤتمر الاقتصادي، جاءت أبرزها ما الأفضل.. ربط الجنيه المصري بسلة من العملات المختلفة أم ربطه بالدولار فقط؟ ما الأمور الواجب فعلها للتأكد من عدم تسلط السياسة المالية على السياسة النقدية؟ وما الأليات الجديدة للاستثمار العام؟ وما حزمة السياسات الجديدة التي تتبناه الحكومة؟

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هناك أسئلة خاصة بقطاع الزراعة، لمعرفة سياسات الحكومة لزيادة دخل القطاع، وما هي إجراءات ضمان الأمن الغذائي لمصر، خاصة بعد تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هناك أسئلة تتعلق بقطاع السياحة، وما هي خطة الحكومة لعودة السياحة لمصر بقوة مرة أخرى؟

العدالة الاقتصادية ومبدأ تكافؤ الفرص

واختتم «حسين»، حديثه بعرض سؤال موجه لمجلس الوزراء أمام المؤتمر الاقتصادي، يتعلق بالعدالة الاقتصادية، هل يتوافق التوسع في تقديم الخدمات التعليمية والصحية، عن طريق القطاع الخاص مع تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص؟