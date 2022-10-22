«حماة الوطن»: توطين الاستثمارات الأجنبية أولويتنا بالمؤتمر الاقتصادي

قال اللواء أحمد العوضي نائب رئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن المؤتمر الاقتصادي المقرر انطلاقه غدا، من الحكومة والجهات المعنية، جاء ليبحث سبل مقومات الاقتصاد المصري تجاه الأزمة التي أصابت الاقتصاد العالمي، عقب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف «العوضي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية غيرت خارطة الاقتصاد العالمية، كونها السبب الرئيسي في اختناق سلاسل الإمدادات العالمية عند دولتي روسيا وأوكرانيا، باعتبارهما أولى دول العالم تصديرا للحبوب الأغلال التي تعد العمود الفقري لصناعة المواد الغذائية.

مطالب حزب حماة الوطن من المؤتمر الاقتصادي

وتطرق نائب رئيس حزب حماة الوطن، للحديث عن أهم المطالب التي يطرحها الحزب بالمؤتمر الاقتصادي، وقال نطالب بإزالة العقبات التي تقف في وجه الاستثمارات الأجنبية، والعمل على توطينها بكل ربوع مصر، وذلك بهدف خلق فرص عمل للشباب، وجذب العملة الأجنبية التي يتطلبها المصرف المصري بشكل كبير.

توطين الصناعة الوطنية

وتابع نائب رئيس حزب حماة الوطن: «كما أننا نطالب ببحث كامل لكل المعوقات التي تقف في وجه عملية توطين الصناعة الوطنية لكل السلع والمنتجات المستوردة، وذلك بهدف تخفيف الضغط على العملة الأجنبية ومحاربة البطالة.