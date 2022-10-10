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المصريين الأحرار: مصر لديها نموذج في الاقتصاد تلجأ إليه الدول الغربية

كتب:

شريف سليمان
04:35 ص | الإثنين 10 أكتوبر 2022
عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

قال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الدعوة للمؤتمر الاقتصادي كانت من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليف رئيس الوزراء بتنظيم هذا المؤتمر، حيث أعلن بالتفصيل الدكتور مصطفى مدبولي المحاور الأربع الرئيسة في المؤتمر الاقتصادي، منها سياسة ملكية الدولة ومشاركة القطاع الخاصة والتضخم والعدالة الاجتماعية والاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي، مؤكدا: «مصر لديها نموذج في الاقتصاد، بدأت الدول الغربية تلجأ إليه، حيث دشننا محطات الطاقة وهو ما وفر الطاقة وهذا الأمر يعد مجالا استثماريا رائعا».

خطوات كثيرة اتخذتها الدولة المصرية

وأضاف «خليل»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على قناة «DMC»، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات كثيرة في السابق لوضع الأطر والقوانين التي تشجع كل هذه الأمور، لكن من الملاحظ ان هناك عدم تنفيذ، حيث سيتم بحث الأسباب المعطلة في تنفيذ القوانين.

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار: «نتمنى أن يتمخض المؤتمر الاقتصادي عن نموذج الاقتصاد المصري، ومصر تستطيع ذلك، وبالنسبة لوثيقة ملكية الدولة فإنها خطوة جادة وحميدة جدا، لكن المشكلة في التنفيذ».

مشاركة القطاع الخاص

وواصل: «عندما نقول مشاركة القطاع الخاص، يجب أن نحدد من سيشارك في أي مشروع، والمشاركة يجب أن تشهد إضافة، ومَن يشارك مِن القطاع الخاص لا يجب أن تقتصر مشاركته على الأموال، ولكن يجب أن يشارك بالخبرة ويضيف للعملية الإدارية والنمو الاقتصادي للشركات».

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