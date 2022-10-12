«المصريين الأحرار» يشارك بمؤتمر «الحوار الوطني الطريق نحو الجمهورية الجديدة»

شاركت أمانة حزب «المصريين الأحرار» في البحيرة، مؤتمر المحافظة الذي أقيم بمجمع دمنهور الثقافي، والذي يأتي تحت شعار «الحوار الوطني الطريق نحو الجمهورية الجديدة مساحات مشتركة»، برعاية الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ.

إجراء جلسات الحوار السياسي الوطني

ويأتي ذلك في إطار دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء جلسات الحوار السياسي الوطني، والتي تهدف إلى تعزيز تبادل الرؤى والتوافق وتوحيد الآراء لإرساء مبادئ الديمقراطية في «الجمهورية الجديدة».

حضر على رأس وفد الحزب أحمد حمودة عضو الهيئة العليا وأمين محافظة البحيرة، ورافقه ياسر خاطر عضو الهيئة العليا وأمين مركز بدر ووفدا من الامانة المركزية بالمحافظة.

مؤتمر الحوار الوطني الطريق نحو الجمهورية الجديدة

وشهد المؤتمر حضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو التحالف الوطني وعضو مجلس النواب، والدكتورة نهى طلعت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين سر التحالف الوطني، وعددا من ممثلي الجمعيات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل التنموي، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء الهيئات القضائية ومجموعة من العمال والفلاحين والرائدات الريفيات والآلاف من مواطني المحافظة.