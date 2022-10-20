رئيس «المصريين الأحرار»: مصر تضرب نموذجا بحقوق الإنسان ولم تنس الغارمين

ثمن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جهود القيادة السياسية ورعايتها لجنة العفو الرئاسي، منذ تأسيسها، حتى إعادة تفعيلها مجددا، ما أثمر عن خروج مئات السجناء.

الجمهورية الجديدة نموذج فريد فى الاحتواء

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار فى بيان، إن الجمهورية الجديدة وعلى رأسها القائد عبد الفتاح السيسي، تضرب نموذجا فريدا في الاحتواء لكل أبناءها، ولو كانوا مذنبين، مع احتفاظها بصحيح القانون تجاه كل مذنب أهدر الدماء أو حرض على العنف.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن مصر التي تمضي بخطوات ثابتة لبناء جمهورية جديدة بسواعد مصرية، لم تنس سجناء أو حتى الغارمين والغارمات، وسط زخم الهموم والأعمال، ما يعكس عظمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد «خليل»، أن سيادة مصر وسلامتها، تقع مسؤوليتها على جموع المصريين، باعتبار الشعب صمام أمان الوطن أمام غوغاء الشائعات، ومحاولات الفوضى التي يتغنى بها أبواق المرتزقة أو عملاء الأعداء.

وشدد على ضرورة أن يظل المصريين صخرة صلده أمام الأعداء، ويكونوا عونا وسندا لقيادة البلاد ومؤسساتها الوطنية، لتحقيق وإرساء دعائم أمنها واستقرارها، وحفظ أرضها وأهلها.

وتابع: أن «الشعب ذو معدن الذهب، يستطيع أن يفرز الغث والسمين، ولن يقبل بأن يكون جسرا لابواق الشائعات أو نشر الفوضي، ولزاما علينا جميعا إعلاء الوعى ومؤازرة بلادنا حتى النفس الأخير».