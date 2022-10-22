8 شاشات تستضيف عروض الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي.. 3 في الأوبرا

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن عدد شاشات العرض التي من المقرر أن تستضيف عروض الأفلام المشاركة في الدورة 44، والتي ستقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر من الشهر المقبل.

توزيع الشاشات

وأوضح مهرجان القاهرة السينمائي من خلال بيان اليوم، أن 8 شاشات ستُعرض عليها الأفلام، منها 3 قاعات تابعة لدار الأوبرا المصرية، وهي المسرح الكبير، والمسرح الصغير، ومسرح النافورة، وقاعتي سينما ومسرح الهناجر بساحة الأوبرا، وقاعتي سينما الزمالك، وقاعة إيوارت بمركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية بميدان التحرير.

الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي

يشار إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة الفنان حسين فهمي، يتعاون هذا العام للمرة الثانية على التوالي مع الجامعة الأمريكية، إذ استضافت قاعة إيوارت بالجامعة العام الماضي عدة عروض وفعاليات أخرى، حظيت بإقبال جمهور المهرجان.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة «A» في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس «FIAPF».