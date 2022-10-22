«الصحة العالمية»: تدريب كوادر طبية في شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ

‎اختتمت منظمة الصحة العالمية تدريبًا مكثفًا على مدار خمسة أيام، لرفع كفاءة الكوادر الطبية في قسم الطوارئ بمستشفى شرم الشيخ الدولي، حول الإدارة والاستجابة للحوادث والإصابات الجماعية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للرعاية الصحية.

‎ويأتي التدريب ضمن خطة وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للرعاية الصحية، ودعم منظمة الصحة العالمية لهما، في إطار الاستعداد لاستضافة شرم الشيخ لقمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر المقبل، والتي من المتوقع أن تستضيف أكثر من 40 الف مشارك من مصر والعالم.

تدريب نظري وعملي

‎وقالت منظمة الصحة العالمية تم تقديم التدريب بالتعاون بين المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في مصر، والمكتب الإقليمي وأكاديمية منظمة الصحة العالمية، المركز التعليمي التابع للمنظمة ومقره فرنسا.

‎وتابعت المنظمة، بأن التدريب استمر بشكل نظري على مدار أول أربعة أيام، وتناول موضوعات، مثل توزيع الأدوار، وتقسيم المناطق، وتصنيف الحالات طبقًا لاحتياجاتها الطبية، إضافة إلى تدريب نظري عن الاستجابة للطوارئ الجماعية.

‎وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التدريب النظري أعقبه محاكاة عملية بمستشفى شرم الشيخ في اليوم الخامس، حيث أجريت محاكاة لعدد من السيناريوهات المختلفة في وقت الأزمات الجماعية، وكيفية الاستجابة لها وإدارتها بطريقة فعالة وفي وقت قصير.

‎وأشارت الوزارة، إلى أنه سبق التدريب تدريب افتراضي مسبق للمشاركين، وزيارة من وفد من المنظمة للمستشفى في سبتمبر الماضي، لتقييم جاهزية المستشفى لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية والعلاجية للوفود المشاركة في مؤتمر المناخ.

خدمات طبية سريعة

‎ومن جانبها، ثمّنت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، التعاون المستمر بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئات الصحية المختلفة في مصر، لافتة إلى أن التدريب يأتي استجابة لطلب الهيئة لتقديم الدعم الفني واللوجستي لوضع الخطة القومية للطوارئ والرعاية العلاجية، بما يشمل الاستعداد لتقديم أفضل الخدمات الطبية للتجمعات والحشود البشرية، وحماية المشاركين والعاملين في ضوء استضافة هذا الحدث الدولي المهم.

‎وقال الدكتور نيلسون أوليم، مدير قسم التعلم بالمحاكاة في أكاديمية منظمة الصحة العالمية، «في موقف من الحياة الواقعية، عندما يتلقى أحد المستشفيات مكالمة تقول أن هناك أزمة ما حدثت، فإن أول 30 دقيقة هي الأكثر أهمية، إذا كان بإمكانك تجهيز كل شيء في 5 دقائق، فسيكون هذا رائعًا».

‎وأضاف، «بعد 4 أيام من التدريب، استغرق الأمر من الفريق في مستشفى شرم الشيخ 4 دقائق لتفعيل الخطة، وهذا شيء مذهل، فلديهم الآن إحساس بالراحة لأنهم يعرفون ما يفعلونه وما هو متوقع من كل فرد في الفريق. أعتقد أنهم مستعدون للاستجابة لأي حادثة جماعية، ولكن دعونا نأمل في الواقع ألا يضطروا إلى فعل ذلك أبدًا».

‎وقال الدكتور أحمد العزب، مدير إدارة الطوارئ بمستشفى شرم الشيخ الدولي، «دائما ما نستعد لأسوا سيناريو، وإن كنا نتمنى حدوث أفضل السيناريوهات. عملنا يدا بيد في الهيئة العامة للرعاية الصحية مع منظمة الصحة العالمية على مدار الفترة الماضية، لمراجعة تنفيذ المعايير والخطط طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية في كل الأقسام، خاصة الأقسام الحرجة والطوارئ، وكيفية استغلال الموارد الموجودة في المستشفى لتقديم أفضل الخدمات الطبية لأكبر عدد ممكن من المصابين في حالات حدوث أزمات أو طوارئ».