لماذا أبقت الحكومة على أسعار البنزين دون زيادة؟.. خبير يشرح الأسباب

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تثبيت أسعار البنزين الجديدة منذ دقائق، وتعتمد تحديث أسعار البنزين على العديد من الركائز الأساسية في تحديد السعر بشكل عادل للمواطنين وللدولة، وهو ما يسمى بـ«آلية تسعير الوقود»، حيث إن هناك عدة عوامل تساعد في وضع آلية التسعير الجديد.

الدولة اتخذت قرار تثبيت أسعار البنزين خلال الثلاثة شهور الحالية

بدوره، قال الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولي، إن الدولة اتخذت قرار تثبيت أسعار البنزين خلال الثلاثة شهور الحالية، أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، نظرا لمراعاة الدولة والقيادة السياسية للبعد الاجتماعي للمواطنين وتقديرا للحالة الاقتصادية الحالية.

وأضاف أبو العلا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العالم كله يمر بظروف اجتماعية صعبة بسبب الأزمات الحالية التي يعاني الاقتصاد العالمي منها، خاصة عقب انتشار فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن جميع المعطيات ومعادلة تسعير الوقود تشير إلى رفع الأسعار نظرا لارتفاع أسعار النفط العالمية وارتفاع أسعار الدولار عالميا، ولكن الدولة قررت تثبيت السعر خلال الفترة الحالية بالرغم من ارتفاع تكلفة ذلك عليها.

ولفت إلى أن قرار التثبيت يأتي في صالح الصناعات الوطنية، وداعم لمدخلات إنتاج الصناعة، وتباطؤ وتيرة التضخم ولضمان استقرار أسعار السلع دون وجود أي ارتفاعات.

ولتحديد أسعار البنزين تأخذ اللجنة في الاعتبار السعر العالمي لبيع المنتجات البترولية والسعر العالمي لبرميل خام برنت، وسعر صرف العملات الأجنبية، بجانب التكاليف الخاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة، وهو ما تسبب في زيادة أسعار البنزين خلال الربع الحالي من العام.

وتعمل هذه الآلية على تعديل أسعار البنزين الجديدة كل 3 أشهر أي بشكل ربع سنوي، كما يتم تغيير الأسعار سواء بزيادة أسعار البنزين أو الخفض بنسبة 10% أو التثبيت.

طريقة تحديد أسعار البنزين

وتتم عملية التسعير التلقائي من خلال لجنة تعمل على تحديد أسعار البنزين الجديدة المحلية، وفقا لعدد من الاعتبارات الاقتصادية التي في ضوئها يتحدد السعر الجديد، حيث تتكون اللجنة من ممثلين من وزارة المالية والبترول وتكون تحت إشراف مجلس الوزراء.

وتحدد اللجنة السعر الجديد بناء على الأسعار العالمية لبرميل خام برنت، وهو خام نفطي يستخدم كمعيار لتسعير ثلثي إنتاج النفط العالمي، بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى.