توقعات بتباطؤ التضخم الأمريكي في شهر سبتمبر.. «البنزين» السبب

من المتوقع أن يكون معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة قد تباطأ إلى 8.7% في يوليو 2022 من 9.1% في يونيو، وهي أعلى قراءة منذ نوفمبر 1981، بحسب مكتب إحصائيات العمل الأمريكي.

تباطؤ الزيادة في أسعار البنزين

بحسب التقرير، ارتفعت أسعار البنزين بنحو 44% على أساس سنوي في يوليو، وهو أبطأ بكثير من 60% ارتفعت في يونيو، وتراجعت أسعار الرحلات الجوية، بينما من المحتمل أن تظل المكونات الأخرى بما في ذلك المواد الغذائية والإيجارات مرتفعة.

تسارع التضخم الأساسي

من المتوقع أنَّ يتسارع التضخم الأساسي، الذي يستبعد المزيد من أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 6.1% من 5.9% في يونيو، ومن المحتمل أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2%، بعد ارتفاعه خلال 17 عامًا بنسبة 1.3%، ومن المتوقع أن يسجل المؤشر الأساسي زيادة أقل بنسبة 0.5% في يوليو مقارنة بـ0.7% في يونيو، بينما لم تصدر حتى اللحظة، بيانات التضخم الرسمية المسجلة في يوليو.

التضخم في الولايات المتحدة

بلغ متوسط ​​معدل التضخم في الولايات المتحدة 3.27% من عام 1914 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 23.70% في يونيو 1920 وأدنى مستوى قياسي بلغ -15.80% في يونيو من عام 1921.

توقعات بتراجع التضخم الأمريكي

من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 8.50% بنهاية هذا الربع (يوليو – سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics».

حساب التضخم الأمريكي

يعتمد مؤشر أسعار المستهلك غير المعدل لجميع المستهلكين الأمريكيين على أسعار سلة السوق المكونة من: المواد الغذائية (14% من الوزن الإجمالي)، والطاقة (9.3%)، والسلع ناقصًا الغذاء وسلع الطاقة (19.4%) وخدمات الطاقة (57.3%)، بينما الفئة الأخيرة مقسمة على: السكن (32.1%)، خدمات الرعاية الطبية (5.8%) وخدمات النقل (5.5%).