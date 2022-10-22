إيهاب توفيق يحيي الذكرى السنوية الثامنة لوفاة والدته بسورة قرآنية

حرص المطرب إيهاب توفيق، على إحياء الذكرى السنوية الثامنة لوفاة والدته، بنشر سورة الفاتحة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وعلق إيهاب توفيق قائلا: «اليوم 22 أكتوبر، الذكرى السنوية الثامنة للمغفور لها بإذن الله الحاجة والدتي، الرجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة لها ولكل أمواتنا.. أسكنهم الله جميعا الفردوس الأعلى من الجنة».

حفل إيهاب توفيق

وأحيا مؤخرا الفنان إيهاب توفيق حفل غنائي ناجح في الساحل الشمالي رفع شعار كامل العدد قدم خلاله عدد من أغانية القديمة والحديثة التي طرحها مؤخرا،وكان هذا الحفل اول ظهور لايهاب توفيق بعض ازمتة الصحية التي تعرض لها في اغسطس الماضي حيث خضع لعملية تفتيت حصوات بواسطة جهاز الموجات الصدمية.

ومن ناحية أخرى، طرح إيهاب توفيق مؤخرا، أغنية بعنوان «باشا»، التي تعاون فيها مع الشاعر محمد شكري، ألحان بينو وتوزيع منسي، وجرى تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت قيادة المخرج عادل سرحان.