الليلة.. إيهاب توفيق يحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي

يواصل الفنانون تقديم الحفلات الغنائية منذ بداية موسم الصيف وحتى الآن، وسيشهد مساء اليوم السبت عدد من الحفلات المميزة، أبرزها حفل الفنان إيهاب توفيق في الساحل الشمالي.

ومن المقرر انطلاق حفل الفنان إيهاب توفيق في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، في مدينة الساحل الشمالي، وسيقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة وخاصة أغاني التسعينيات.

يذكر أن الفنان إيهاب توفيق طرح مؤخرًا أغنية بعنوان «باشا» والتى تعاون فيها مع الشاعر محمد شكري، وألحان بينو وتوزيع منسي وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج عادل سرحان.

كان الفنان إيهاب توفيق تعرض لأزمة صحية في الأسابيع الماضية، دفعته لإلغاء حفله في تونس، إثر معاناته من وجود حصوة على الحالب الأيسر.

وطمأن توفيق، جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمعه بأصدقائه في العلمين، مُعلقًا عليها: «أنا بخير الحمد لله.. وفى العلمين مع الأصدقاء».

حمو بيكا في حفل غنائي اليوم

أما ثاني حفلات اليوم سيحييها مؤدي المهرجانات الشهير حمو بيكا والذي سيكون على موعد مع جمهوره في دولة تركيا في حفل غنائي على متن إحدى السفن، وسيقدم خلاله عدد من المهرجانات التي قدمها في الفترة الأخيرة.