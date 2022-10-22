إجراءات «التنمية المحلية» لرفع كفاءة الخدمات بالمحافظات

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حزمة من الإجراءات جرى اتخاذها من الوزارة، بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المختصة، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الوزارة الإجراءات، وفق التقرير التالي:

- تطوير 42 مجزر بتكلفة 1.5 مليار جنيه

- جار العمل على إعداد 50 مجزر بتكلفة 2.5 مليار جنيه من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين

- العمل على استخدام لمبات الليد فى جميع المرافق وإنارة الشوارع والمشروعات

- العمل على تخصيص 15 مليار جنيه لتحسين خدمات الكهرباء لتنفيذ 5 آلاف مشروع لتوصيل الكهرباء للمناطق المحرومة ورفع الكفاءة

- إعداد 74 مخطط تفصيلي واستراتيجي للمناطق الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة لدعم الخريطة الاستثمارية للدولة

- تنفيذ 1500 مشروع بتكلفة 5 مليار في مجال الأمن والإطفاء من أجل سلامة المواطنين

تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي

- 5 ملايين جنيه لدعم الوحدات المحلية واستكمال بناء المراكز التكنولوجية

- العمل على تحويل 2300 أتوبيس نقل عام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار

- إدخال 110 أتوبيسات كهرباء جديد للخدمة بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي

- حصر المشروعات المتعثرة في مجال الصرف الصحي والصحة وسيجر البدء في استكمال تنفيذ 100 مشروع كمرحلة أولى

- ضخ 15 مليار جنيه من خلال برنامج مشروعك لتوفير 300 ألف فرصة عمل

تحديد الحيز العمراني

- تحديد الحدود الخارجية لعدد 20 ألف تابع بالتنسيق مع هيئة المساحة لتحديد الحيز العمراني

- العمل على توفير 38 كسارة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم

- 500 مليون جنيه لمواقف السيارات

- 25 مليار جنيه استثمارات فى المخلفات الصلبة وتحسين البيئة والنظافة

- شراء 1200 معدة نظافة، فضلا عن إزالة مخلفات وتطهير ترع ومصارف ب 1.5 مليار جنيه

- العمل على رفع كفاءة الوحدات المحلية والأحياء

- متابعة مواعيد عمل المحلات والمطاعم والمقاهى

- منع أي مخالفات بناء واتخاذ اجراء قانونى ضد المخالفين