إصابة شخص في انقلاب سيارة ربع نقل بـ«صحراوي المنيا»

انقلبت سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية بلنصورة التابعة لمركز أبو قرقاص في جنوب محافظة المنيا، بسبب انفجار إطارها الخلفي، ونتج عن ذلك إصابة شخص.

انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن لمنيا، مساء اليوم السبت، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تتضمن انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية بلنصورة، بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر، واختلال عجلة القيادة بين السائق.

نقل شخص مصاب في الحادث لمستشفى ملوي

انتقل رجال إدارة المرور وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة «غريب حسن غريب» 43 عاما، باشتباه كسر بالضلوع وخلع بالكتف وسحجات وكدمات، وتم نقله لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتحررمحضر بالحادث، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وشهد مركز مغاغة، اليوم، حادث تصادم بين توك توك ودراجة بخارية أمام كوبري قرية دهروط بالطريق الزراعي، مما أسفر عن إصابة ربة منزل وموظف، وتبين بالفحص وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة.