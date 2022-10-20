«الأورمان» تدعم الأسر الأولى بالرعاية في المنيا بـ20 ألف مشروع تنموي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في المنيا، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأرومان، تنفيذ 20 ألفا و287 مشروعا تنمويا وخدميا، تتمثل فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ورؤوس مواشي ومساهمة فى دعم زواج الفتيات اليتيمات، ودعم المجال الطبي من خلال إجراء عمليات القلب والعيون وتسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية،وذلك للأسر الأولى بالرعاية في المحافظة.

وأكد ياسر بخيت، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

مشروعات الأورمان التنموية في المنيا

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن الجمعية نفذت 20.287 من المشروعات التنموية والخدمية، شملت 3570 عملية قلب، و9676 عملية عيون، و900 جهاز تعويضي، كما تم تسليم 8030 مشروعا تنمويا لأصحاب المشاريع متناهية الصغر للشباب والأسر الأولى بالرعاية، وتسليم 314 كشكا شامل البضائع، وتسليم 6188 رأس ماشية، إضافة إلى دعم زواج 1285 فتاة يتيمة واستكمال ما ينقصهن لإتمام زفافهن وإدخال السعادة على قلوبهن.

تعاون وثيق بين الأورمان ومحافظة المنيا

وأشار «شعبان» إلى التعاون الوثيق بين جمعية الأورمان ومحافظة المنيا التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، منوها أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الإحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام، حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة.