إصابة شخص في اصطدام «عربة كارو» بسيارة ملاكي في المنيا

شهد الطريق الزراعي «مصر- أسوان»، وقوع حادث اصطدام «عربة كاور» بسيارة ملاكي بسبب رعونة السائق ومحاولة التخطي الخاطئ، أمام قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، ونتج عن ذلك إصابة شخص، بسحجات وكدمات، وتم نقله للمستشفي العام لتلقي العلاج.

اصطدام عربة كاور بسيارة ملاكي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز الشرطة، تتضمن اصطدام عربة كاور بسيارة ملاكي، بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، أمام قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، ونتج عن ذلك تعطل الطريق لمدة ربع ساعة في اتجاه شمال، وإصابة «سمير صادق» 62 عاما، مقيم بقرية البرجاية، وتم نقله للمستشفى العام مصابا بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج.

وقوع الحادث بسبب محاولة التخطي الخاطئ

أشارت التحريات الأولية التي أجراها رجال البحث الجنائي إلى وقوع الحادث بسبب رعونة سائق العربة الكارو ومحاولة التخطي الخاطئ، وتم التحفظ على السيارة الملاكي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسيير الحركة بالطريق السريع.