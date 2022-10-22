مصرع مسن أسفل عجلات قطار في سوهاج

لقي مسن مصرعه أسفل عجلات قطار «القاهرة - أسوان»، أثناء مروره من أحد المعابر غير الشرعية وغير المخصصة لعبور المشاة على شريط السكة الحديد بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وعلى الفور انتقلت لجنة من الجهات المختصة بالمحافظة لموقع الحادث للمعاينة.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقي إخطار من محطة سكك حديد طهطا بمحافظة سوهاج، بمصرع مسن أسفل عجلات قطار «قاهرة - أسوان» المكيف أثناء عبوره لشريط السكة الحديد من موقع غير مخصص للمشاة.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وتبين مصرع المسن «صابر، ع» 60 عاما وقد تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم رفع آثار الحادث، وقد أوضحت محطة سكك حديد طهطا عدم تأثر حركة القطارات بالحادث.